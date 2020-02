Exclusief voor abonnees 114 euro voor fles Belgisch bier in VS: "Geen idee hoe die daar geraakt is" 07 februari 2020

De Bzart (spreek uit 'bizar') van Oud Beersel is geen doorsnee bier. Het combineert de 'méthode traditionnelle' van de mousserende wijnen met de spontane gisting voor lambiekbieren. De fles oogt wat chiquer dan een doorsnee flesje geuze of kriek, maar brouwer Gert Christiaens wilde er nooit een exclusief bier van maken. In café Treadwell Park in Manhattan dachten ze er anders over, en staat de Bzart aan 125 dollar (omgerekend 113 euro) op de kaart. Dat is acht keer de prijs die Gert voor z'n bier vraagt - 14 euro. "Ik heb zelf geen idee hoe die fles daar geraakt is", zegt Christiaens. "Het is al jaren geleden dat er nog Bzart verkocht werd in Amerika en dan nog was dat heel beperkt. Natuurlijk drijft het systeem in Amerika de prijs op. Toch blijf ik die enorm hoog vinden. Ik hou er een dubbel gevoel aan over. Ik wil dat het bier toegankelijk blijft en dat iedereen ervan kan genieten. Dat kan niet als je zoveel geld vraagt."

