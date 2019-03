113 hardrijders beboet tijdens aangekondigde controle 13 maart 2019

De politie Westkust heeft maandag 113 hardrijders betrapt in Oostduinkerke, De Panne en Wulpen. De hele dag vonden er snelheidscontroles plaats. De flitswagen stond beurtelings opgesteld in de Leopold II-laan in Oostduinkerke, de Veurnestraat in De Panne en de Veurnekeiweg in Wulpen. De maximumsnelheid bedraagt er respectievelijk 50, 50 en 70 kilometer per uur. Zowel in de Leopold II-laan in Oostduinkerke en de Veurnestraat in De Panne werden precies 34 hardrijders betrapt. In de Veurnekeiweg werden 45 bestuurders op de bon gezet. Het zorgde voor 113 bekeuringen. "De snelheidsacties waren nochtans aangekondigd. Het bewijst dat heel wat bestuurders nog hardleers zijn", stelt korpschef Nicholas Paelinck. (BBO)

