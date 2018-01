112 km/u door zone 30 met 6 kinderen op achterbank 00u00 0

Met z'n zes jonge stiefkinderen (onreglementair) op de achterbank heeft een man uit Bredene een bijzonder zware snelheidsovertreding begaan. De dertiger vlamde met 112 kilometer per uur door een straat waar de limiet tijdelijk beperkt was tot 30, omdat er wegwerkzaamheden aan de gang waren. Zijn verklaring? "Ik moest de kinderen op tijd afzetten bij hun vader en ik was aan de late kant." De politierechter was not amused. "Als je jezelf iets wil aandoen, laat de kinderen er dan buiten", sneerde hij. De stiefvader werd veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden. (SDVO)