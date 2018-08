111 27 augustus 2018

00u00 0

Lewis Hamilton reed zijn 111ste race voor Mercedes. Dat is er eentje meer dan de 110 koersen die hij in een McLaren reed. Lewis is de enige coureur die meer dan 100 grand prixs reed voor twee teams.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN