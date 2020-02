Exclusief voor abonnees 111 personen geëvacueerd bij hevige brand in carrosseriezaak 10 februari 2020

In Brussel heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zware brand gewoed in een carrosserieatelier. 111 omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd en ondergebracht in het station Brussel-Noord. Met 5 autopompen, 1 tankwagen, 4 autoladders en 51 brandweermannen en -vrouwen werd het vuur bestreden. "Daarbij moesten we met brandslangen door en zelfs over huizen", aldus de brandweer. "Er waren geregeld knallen te horen van ontploffende verfbussen en een deel van de loods stortte in." Om 00.35 uur was de brand onder controle, om 1 uur gedoofd. Een uurtje later mocht iedereen terug naar huis. Alle woningen werden gevrijwaard en er vielen geen slachtoffers. Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

