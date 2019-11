Exclusief voor abonnees 111.000 gezinnen hebben al digitale meter 21 november 2019

Er hangen al 111.680 digitale gas- en elektriciteitsmeters op in Vlaanderen. Dat maakt Fluvius bekend. De uitrol van de digitale meter is gestart op 1 juli. Sinds die dag plaatst de beheerder alleen nog digitale meters. Die komen er bij elke nieuwe klantvraag, zoals bij bouwers en verbouwers, nieuwe eigenaars van zonnepanelen of klanten met een budgetmeter. 982 digitale meters - of minder dan 1 % - konden niet worden geplaatst omdat de klant expliciet weigerde, meldt Fluvius nog.