110-jarige vrouw uit Anderlecht nieuwe oudste Belg "Nooit ziek geweest" 24 april 2018

Elisabeth De Proost mag zichzelf de nieuwe oudste Belg noemen. Nadat de 111-jarige Madeleine Dullier afgelopen vrijdag stierf, is de Anderlechtse met haar 110 jaar en 78 dagen de oudste inwoonster van ons land. Elisabeth werd geboren op 5 februari 1908 in Anderlecht. Pas op haar 106de verliet ze haar woning en verhuisde naar het rusthuis Ten Prins in Anderlecht. Ze sukkelt met haar zicht en gehoor, maar verkeert verder in uitstekende conditie. "Nooit ben ik ziek geweest, zelfs niet toen mijn moeder de Spaanse Griep kreeg. Ik ben erg trots op mijn conditie. Toch had ik nooit gedacht dat ik zo oud zou worden." Een goede raad voor een lang leven? "Veel wandelen en dansen. Steeds geïnteresseerd zijn in het leven en, boven alles, je van de problemen niet te veel aantrekken." De Waalse Madeleine Dullier droeg slechts 19 weken de titel van oudste Belg. Die verkreeg ze op 6 december, toen haar voorganger Fernande De Raeve op 111-jarige leeftijd overleed. (DCFS)

