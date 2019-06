Exclusief voor abonnees 110 euro voor wat P!nk in je haar 28 juni 2019

Qua durf kan Linde Van Damme (36) uit Ieper perfect doorgaan voor haar grote idool. In haar kapsel liet ze 'P!nk' scheren, en ze vroeg er meteen een bijpassend roos kleurtje in haar hanenkam bij. "Vier uur en 110 euro heb ik hiervoor overgehad. Dat is even veel als het dagticket dat ik speciaal kocht om P!nk te zien. Maar dat is het allemaal meer dan waard. Mijn kapsel ziet er misschien heftig uit, maar voor P!nk ga ik ver. Zij is de enige artiest die mij zo ver kan krijgen", lacht Linde. "De laatste keer dat ik haar zag, was in het Sportpaleis in 2013. Op Rock Werchter zag ik haar ook al in 2010 en dat was geweldig. Ik hoop dat ze mij opnieuw kan omverblazen."

