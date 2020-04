Exclusief voor abonnees 110 campers vol gestrande toeristen rijden door Italië 17 april 2020

Een konvooi met 110 kampeerwagens doorkruist vandaag Italië, ook al is dat land nog in lockdown. Het konvooi heeft toestemming gekregen om via Italië naar Frankrijk te reizen. De betrokkenen zijn voornamelijk Franse toeristen die door de coronapandemie al een maand geblokkeerd zaten in Griekenland. Omdat de meesten onder hen weigerden hun voertuig achter te laten en terug te keren met het vliegtuig, moesten ze in afzondering blijven in hun camper op Grieks grondgebied.

