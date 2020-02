Exclusief voor abonnees 11 van MANCHESTER UNITED doorgelicht 20 februari 2020

SERGIO ROMERO ## Doelman • 32 • Arg/Ita

Wat u moet weten: Krijgt de voorkeur op De Gea. Brak in Europa door bij het Nederlandse AZ Alkmaar aan de zijde van Maarten Martens.

Wat u mag weten: Was samen met

Mata en Shaw basisspeler toen United in 2015 met 0-4 won van Club. Reed in januari een peperdure Lamborghini van 200.000 euro in de prak op weg naar training.

