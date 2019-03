11% van de nieuwe huizen is gebouwd in hout 12 maart 2019

00u00 0

Zo'n 11% van de eengezinswoningen die in 2018 in ons land werden gebouwd, werd opgetrokken in hout. In totaal gaat het om 2.514 huizen. Dat percentage stijgt jaar na jaar licht, want in 2011 was het nog 7%. Dat

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN