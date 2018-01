11 multinationals samen tegen 'plastic soup'' 31 januari 2018

Elf multinationals gaan vanaf 2025 enkel nog recycleerbaar plastic gebruiken. Ze maakten in het Zwitserse Davos de nodige afspraken om voor eens en voor altijd komaf te maken met de 'plastic soup'. Die zijn wel degelijk nodig, goede afspraken. Een leeg potje antirimpelcrème van L'Oréal laat zich immers niet zomaar omvormen tot een Marswikkel of een flesje Coca-Cola. Alle producenten moeten eerst overstappen op hetzelfde soort plastic. Niet simpel, want er bestaan zo'n 2.000 soorten.

HLN