11 minderjarigen zijn mogelijk gevaar als ze uit Syrië terugkeren 03 maart 2018

De Belgische veiligheidsdiensten gaan minderjarigen die uit Syrië of Irak terugkeren nog strikter opvolgen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Volgens cijfers die het Brusselse Egmont Institute vorige maand naar buiten bracht, verblijven in het oorlogsgebied zeker 137 kinderen jonger dan 12 met minstens één Belgische ouder, van wie het merendeel daar ook geboren is. Zij worden niet als een gevaar beschouwd. Maar er zijn ook 11 minderjarigen van 12 of ouder van wie wel moet nagegaan worden of ze een gevaar inhouden als ze naar België terugkeren. Zo zal worden onderzocht of ze een militaire training kregen, of er bij het jeugdparket een dossier tegen hen is en of ze nog bij een ouder wonen.

