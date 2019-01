11% meer motor- en bromfietsen ingeschreven 16 januari 2019

Er werden vorig jaar in ons land 24.704 nieuwe motor- en bromfietsen ingeschreven, 11% meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC. De verklaring voor de stijging: het erg mooie zomerweer en de filedruk. "Dat motor en scooter meer als mobiliteitsoplossing voor de toenemende verkeersdrukte worden gekozen, blijkt uit het soort gemotoriseerde tweewielers dat wordt verkocht", zegt Stijn Vancuyck van FEBIAC. "Het gaat veelal om lichte scooters en praktische motoren als basic/roadsters en reisenduro's." Zo kende de categorie tot 125cc een stijging van 30%. "Die motoren en scooters zijn handig in het stadsverkeer en voor kortere afstanden naar grote agglomeraties. Ze zijn doorgaans ook interessant van prijs en voor vele berijders volstaat een rijbewijs B (indien afgeleverd voor februari 2011, red.)." Een groot deel van de liefst 40% meer verkochte categorie B-bromfietsen (tot 45 km/uur) is toe te schrijven aan de opmars van de snelle elektrisch ondersteunde fiets (speed pedelec). Tegelijk lijkt de consument de A-bromfiets (tot 25 km/uur) in te ruilen voor een elektrische fiets. (SPK)

