11 keer meer consultants dan vroeger 03 april 2018

00u00 0

Consultants zijn een beroepsgroep die dertig jaar geleden niet eens bestond, maar tussen 1987 en 2017 ging hun aantal makkelijk maal 11. Daarmee zijn ze nu met 90.000 in ons land - goed voor 8,5% van alle zelfstandigen en actief in zowat alle sectoren. "Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar specifieke kennis", vertelt sociaal verzekeringsfonds Acerta. "De wetgeving is heel complex, de IT-wereld verandert voortdurend. En dan is het niet evident om telkens opnieuw eigen mensen op te leiden. Een consultant kan in zo'n geval uitkomst bieden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN