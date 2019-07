Exclusief voor abonnees 11 juli 11 juli 2019

Op 11 juli 1974, 45 jaar geleden, hebben we afscheid genomen van onze geliefde vader en grootvader. De Belgische vlag was gedrapeerd over zijn kist. Hij was amper 62 en fiere vaandeldrager van de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond van België. Hij droeg de Belgische vlag met veel respect voor zijn overleden makkers van beide oorlogen.

Mevrouw Homans, uw uitspraak na de eedaflegging als Vlaams minister-president heeft mij diep geraakt.

Viviane De Candt, Heestert

