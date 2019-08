Exclusief voor abonnees 11 Belgen op WK judo 24 augustus 2019

Jorre Verstraeten (21) bijt zondag in Tokio de spits af voor de Belgen op het WK judo in de categorie tot 60 kilo. Speerpunt is Europees kampioen Matthias Casse, die net als vice-Europees kampioen van 2018 Sami Chouchi in de -81 kilo uitkomt. De 22-jarige Casse hoopt woensdag in Japan de eerste mannelijke wereldkampioen uit België te worden, wat hem al lukte bij de junioren. Dirk Van Tichelt (-73 kilo) komt dinsdag op de tatami: hij maakt zijn comeback na een lange revalidatie. De 35-jarige Antwerpenaar scheurde in januari de voorste kruisbanden. Grote afwezige is Toma Nikiforov (26), de Europese kampioen van 2018 in de -100 kilo. Hij is aan het herstellen van een schouderoperatie. (VH)