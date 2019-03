11 baby's sterven in amper 48 uur in Tunesisch ziekenhuis 11 maart 2019

In een kraamkliniek in de Tunesische hoofdstad Tunis zijn eind vorige week in minder dan 48 uur tijd elf pasgeboren baby's gestorven. De oorzaak is nog niet bekend. Het ministerie van Volksgezondheid controleert nu onder meer de medische behandelingen, de hygiëne en de organisatie van de ziekenhuisapotheek. Waarschijnlijk heeft een bloedinfectie door intraveneuze voeding tot de dood van de borelingen geleid. De minister van Gezondheid heeft zijn ontslag ingediend. In februari waren er in twee andere Tunesische ziekenhuizen ook al opmerkelijke sterfgevallen onder kinderen. Plaatselijke media hadden het toen over mazelen. De gezondheidszorg in Tunesië lijdt al jaren onder een economische crisis. Zo is er een groot gebrek aan artsen, omdat velen hun geluk in het buitenland zoeken. (SPK)

