11 aandelen voor 1 nieuw bij Hamon

Hamon, de Waalse fabrikant van industriële schoorstenen, voert een omgekeerde aandelensplitsing door. Elf bestaande aandelen, op vrijdag 20 september, leveren één nieuw op, op maandag 23 september. Een verrassing is de maatregel niet: door de slechte gang van zaken is het aandeel sinds de zomer van 2014 ongeveer 20 keer minder waard geworden: amper 0,20 euro. En de halfjaarresultaten zijn weer niet om over naar huis te schrijven. De omzet daalde met 20%. Hamon wist wel de marges te verbeteren, maar netto dook Hamon 15,4 miljoen euro in het rood tegenover een verlies van 18 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2018. De tweede jaarhelft zou beter zijn.

