Er is nog hoop voor Romelu Lukaku en Manchester United. Ook al zijn de statistieken erg mistroostig - na de 0-1-zege van FC Barcelona gisteren in de heenmatch van de kwartfinale heeft Man United slecht 11,6 procent kans om zich nog te kwalificeren - de Engelse club kan zich optrekken aan het gegeven dat hun kwalificatiekans in de achtste finale slechts op 2 procent was ingeschat na de 0-2-nederlaag tegen PSG. Man United trok de scheve situatie in Parijs toch nog recht (1-3). Afwachten of hen dat in Camp Nou opnieuw lukt. (VH)