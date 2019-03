11,5 ton afval geruimd op stranden 25 maart 2019

00u00 0

Liefst 7.500 vrijwilligers hebben gisteren afval geruimd aan de kust. Over een afstand van ruim 76 kilometer - van De Panne tot Knokke, maar ook nabij het Nederlandse Cadzand en het Noord-Franse Bray-Dunes - werd alles samen 11,5 ton zwerfvuil verzameld tijdens de tiende editie van de Eneco Clean Beach Cup. Vorig jaar werden nog 'maar' 4.000 deelnemers geteld en die ruimden 5,5 ton op. "Meer vrijwilligers kunnen niet alleen meer afval ophalen, maar er ook dieper en beter naar zoeken", zegt organisator Sven Fransen. "Er is duidelijk een groot draagvlak: klimaat en natuur zijn zeer actuele thema's. Als er dan ergens een walvis aanspoelt met 40 kilogram plastic in z'n maag, dringt het besef door dat onze zeeën vol plastic zitten." Naast talloze flesjes en blikjes werden ook veel sigarettenpeuken opgepikt. (TVA)

