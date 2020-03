Exclusief voor abonnees 11,46 miljard euro online besteed door Belgen 13 maart 2020

00u00 0

De Belgen hebben vorig jaar een recordbedrag van 11,46 miljard euro online gespendeerd. Dat is zowat 900 miljoen euro meer dan in 2018. De Belg geeft dus online gemiddeld 1.363 euro uit per jaar, blijkt uit de market monitor van sectorfederatie BeCommerce. Negen op de tien Belgen ouder dan vijftien jaar hebben het afgelopen jaar iets online gekocht.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis