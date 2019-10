Exclusief voor abonnees 11.000... 26 oktober 2019

00u00 0

...liter lucht verbruikt een gemiddeld mens in 24 uur. Zo rekende men bij het Nederlandse wetenschapsmagazine Quest uit. "Want gemiddeld verbruikt een mens in ruststand 7 tot 8 liter lucht per minuut", licht een anesthesioloog er toe. "Al is lucht niet hetzelfde als zuurstof. Bij inademing is 20 procent van de lucht zuurstof en bij uitademing is 15 procent van de lucht zuurstof. Je verbruikt dus 5 procent. Dat betekent dat je in ruststand ongeveer 550 liter zuurstof per dag verbruikt."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over Quest