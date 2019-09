Exclusief voor abonnees 11.000 euro voor brief die in Apollo 15 naar de maan werd gesmokkeld 07 september 2019

00u00 0

Een brief die de drie astronauten van Apollo 15 naar de maan en terug hebben gesmokkeld is op een veiling in Hamburg voor 11.000 euro afgehamerd. De brief werd verkocht aan een koper uit Azië die anoniem wou blijven. David Scott, James Irwin en Alfred Worden namen de brief in juli 1971 zonder toestemming van de NASA mee naar de maan.