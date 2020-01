Exclusief voor abonnees 10 25 januari 2020

Antwerp FC is dit seizoen al tien thuiswedstrijden op rij ongeslagen. Acht zeges, twee draws, 21 goals voor en 8 goals tegen: dat is de balans. Het zijn heel mooie cijfers, maar een clubrecord is het niet. In het seizoen 1974-1975 bleef Antwerp 17 opeenvolgende thuiswedstrijden ongeslagen.