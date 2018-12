10 10 december 2018

Daichi Kamada blijft maar scoren. Hij zit nu aan 10 goals na 18 speeldagen. Een blik op de topschutterslijsten sinds de invoering van het profvoetbal in België in 1974 leert dat er slechts tien spelers van STVV over een heel seizoen meer dan 10 goals maakten. Voor Kamada zit er een dubbele uitdaging in. De eerste is beter doen dan de 17 goals van Désiré Mbonabucya in 2001-2002, waarmee die de productiefste Kanarie is sinds 1974. Daarnaast kan hij de eerste nationale topschutter van STVV worden en de tweede plaats van Ibrahima Sidibe - 13 goals in het seizoen 2009-2010 achter Romelu Lukaku (15) - overtreffen. (GLA)

