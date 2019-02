10de geel voor Van Der Bruggen 25 februari 2019

Hannes Van Der Bruggen kreeg terecht geel voor zijn ostentatieve strafschopfout, meteen zijn tiende kaart. Dat het eigenlijk de 9de is, want dat er tegen Oostende een kaart werd genoteerd die niet voor hem bestemd was, doet niet ter zake. "De bond wil het niet meer rechtzetten. Ik mis nu Cercle en helaas ook de trip naar Anderlecht. Dat is zuur."