108 maar dit doet ze nog 2 keer per dag

Ze is 108, maar Josina De Vries is nog een pak leniger dan heel wat twintigers. Elke ochtend en elke avond haalt ze haar elastiek boven voor turnoefeningen. ""Tien keer rek ik hem uit met mijn armen, nadien doe ik hetzelfde met m'n benen." Ze leest ook nog elke dag de krant - en dat zonder bril. De vrouw uit Munsterbilzen is de oudste inwoner van Limburg. Ze vierde gisteren haar 108ste verjaardag met haar vier kinderen. Volgens hen heeft ze heel sterke genen, maar zelf heeft Josina een andere verklaring voor haar gezegende leeftijd: "Ik leef sober en overdrijf in niks. Ik eet en drink niet te veel. Zelfs toen ik nog jong was, ging ik niet uit tot een gat in de nacht. Al gun ik mezelf wel elke avond voor het slapengaan een glaasje rode wijn." (LXB)

