Exclusief voor abonnees 108 banen bedreigd bij LKQ Belgium 01 juli 2020

00u00 0

Bij LKQ Belgium, een verdeelcentrum van auto-onderdelen en aanverwante producten voor onder meer garages, zijn 108 banen bedreigd. Dat is een kwart van het personeel. Het bedrijf met hoofdzetel in Vilvoorde stelt verspreid over het hele land in enkele tientallen vestigingen in totaal 350 à 400 mensen te werk. LKQ Belgium is een onderdeel van de Nederlandse holding Sator.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen