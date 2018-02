108.683 pv's voor gsm'en achter stuur (vooral voor dertigers) 26 februari 2018

Het aantal overtredingen van gsm-gebruik achter het stuur is de laatste jaren gedaald, tot 108.683 in 2016. Opvallend is dat dubbel zoveel mannen als vrouwen een overtreding maakten. De groep tussen 31 en 40 jaar is recordhouder. Dat meldt CD&V-Kamerlid Franky Demon. Het zijn dus niet de jonge digital natives die achter het stuur het vaakst met een scherm bezig zijn, maar dertigers die over en weer hollen tussen werk en privé. Met alle gevolgen van dien. "Die fractie van een seconde dat mensen met hun gsm bezig zijn achter het stuur, kan zware ongevallen veroorzaken", zegt Demon.

