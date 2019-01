108.622 pagina's Staatsblad was maar één keer nog dikker 02 januari 2019

De jaargang 2018 van het Belgisch Staatsblad is de op één na omvangrijkste in de geschiedenis van de publicatie. Er werden het voorbije jaar in totaal 108.622 pagina's gepubliceerd. Alleen de jaargang 2017, met 117.002 bladzijden, was nog dikker, bevestigt directeur Wilfried Verrezen. De dikste publicatie was er eentje in maart van het Riziv over terugbetaalbare geneeskunde, die bijna 4.000 pagina's telde. Dat de jaargangen dikker worden, komt onder meer omdat er meer teksten in het Duits vertaald worden, en omdat publicaties vaker kant-en-klaar worden aangeleverd. Zij bevatten meestal meer open ruimte dan de 'normale' lay-out. (PhG)