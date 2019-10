Exclusief voor abonnees 108.000 ton strooizout: we zijn klaar voor de winter 09 oktober 2019

Met een voorraad van 108.000 ton strooizout wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onze Vlaamse snel- en gewestwegen de komende winter sneeuw- en ijsvrij houden. De winterdienst gaat op 21 oktober in en loopt tot eind april volgend jaar. Vlaanderen zit aan een jaarlijks gemiddeld gebruik van ongeveer 40.000 ton strooizout. Vorige winter werd er 34.284 ton uitgestrooid op de Vlaamse wegen. Het minste (9.113 ton) was nodig in de milde winter van 1989-1990, het meeste (84.711 ton) in de strenge winter van 2009-2010. Voor de strooiperiode rekent AWV op 569 medewerkers die stand-by zijn. Een honderdtal van hen houden de voorspellingen in de gaten en voeren visuele inspecties uit op het terrein. Het strooien met een strooiwagen zelf gebeurt door aannemers. Zij staan in voor een vrachtwagen en chauffeur. Bij een algemene strooiactie kunnen er 315 wagens tegelijk uitrijden in Vlaanderen, want zoveel trajecten zijn er.

