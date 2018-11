1070 24 november 2018

Dat is niet alleen het postnummer van de gemeente Anderlecht, maar ook het aantal dagen dat het geleden was dat Club Brugge nog eens een thuismatch verloor in de reguliere competitie. Op 20 december 2015 kwam... Anderlecht met 1-4 in het Jan Breydelstadion winnen. Nadien speelde Club 42 thuismatchen in de reguliere competitie van 1A waarin het 36 keer won, 6 keer gelijkspeelde, 119 goals maakte en 34 doelpunten incasseerde. Tot Zulte Waregem gisteravond op bezoek kwam. (GLA)