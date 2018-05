107 gsm's per dag gestolen 07 mei 2018

Elke dag worden in ons land 107 smartphones gestolen. Dat lijken er veel, maar toch neemt het aantal stevig af, zo meldt de federale politie. In recordjaar 2013 gingen dieven nog dagelijks met 137 gsm's aan de haal. De daling is onder meer te danken aan de technologische vooruitgang: smartphones kunnen veel gemakkelijker geblokkeerd en getraceerd worden.