106 miljoen smokkelsigaretten onderschept 01 maart 2018

De douane heeft vorig jaar ruim 106 miljoen smokkelsigaretten onderschept. Het jaar ervoor waren dat er nog maar 79,8 miljoen, of een kwart minder. Een groot deel van de illegale sigaretten bestaat uit zogenaamde 'cheap whites': dat zijn goedkopere sigaretten, die in een pakje zitten zonder waarschuwing erop en waarbij de normen voor nicotine, teer en CO niet gevolgd worden. 'Cheap whites' nemen steeds vaker de plaats in van de 'gewone' namaaksigaretten. In Grobbendonk werd begin dit jaar nog een fabriek van namaaksigaretten ontmanteld. Daar werden 3,2 miljoen illegale sigaretten van de merken Richmond en L&M ontdekt. (KAV)