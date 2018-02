106 miljard euro 28 februari 2018

Dat is de recordwinst die het Noorse staatsfonds, dat in het kapitaal van 51 Belgische bedrijven zit, vorig jaar heeft gerealiseerd. Het fonds, dat dient om de pensioenen van de Noren te financieren, haalde uit zijn beleggingen een rendement van 13,7%. De aandelen stegen met bijna 20%. De obligatieportefeuille leverde een rendement van 3,3% op, vastgoed was goed voor 7,5%. "Maar het is niet realistisch om dezelfde rendementen ook in de toekomst te verwachten", waarschuwde topman Yngve Slyngstad. Het staatsfonds beheert in totaal 8.488 miljard kronen (880 miljard euro).

