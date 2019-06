Exclusief voor abonnees 106 km/u: Bobbejaanland heeft snelste achtbaan van Benelux in huis 24 juni 2019

In Bobbejaanland is 'Fury' geopend. De nieuwste achtbaan van het pretpark is meteen de snelste in de Benelux, met topsnelheden tot 106,6 kilometer per uur. De 830 meter lange rollercoaster gaat ook een paar keer overkop. "De concurrentie is niet min, daarom konden we niet achterblijven. Het gaat om de grootste investering ooit in ons park", zegt directeur Yves Peeters, die geen cijfers wil geven. (JGH)