106 en 103en ze babbelen bij via Skype

17 augustus 2018

Margaretha Deschuytter is 106 jaar, slaapt veel en is hardhorig, maar kan op haar gezegende leeftijd wél zeggen dat ze al geskypet heeft. "Dat deed ze voor het eerst met haar vriendin Ivonne Desimpel (103). Die verblijft in een woonzorgcentrum in Gistel, Margaretha woont al vier jaar bij ons in woonzorgcentrum 't Hoge in Alveringem", vertelt animator Caroline Dechambre. "In het begin snapten ze niet goed hoe alles werkte. Ze lachten allebei toen ze zagen hoe ze naar elkaar zwaaiden. Dankzij het Skypegesprek ontdekten we ook hun geheim om zo oud te worden: beiden lusten graag 'kerrepap' (karnemelkpap) en blijkbaar zijn ze alle twee nooit getrouwd geweest. We willen skypen meer inburgeren in ons rusthuis: het helpt afstanden verkleinen." (GUS/CDR)

