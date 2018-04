104 klachten per dag over fraude Sven Spoormakers en Stéphanie Romans

11 april 2018

05u00 0 De Krant Het Meldpunt Massafraude heeft vorig jaar liefst 37.982 klachten ontvangen, of 104 per dag. Een stijging met 74% ten opzichte van 2016. "Dit bewijst hoe alomtegenwoordig de fraude-industrie is", zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick, die de cijfers opvroeg.

Sinds de oprichting van het meldpunt, ruim twee jaar geleden, zijn er al 64.646 klachten binnengekomen. Die gaan vooral over dubieuze oproepen van callcenters en telemarketeers (24%), over fraude bij online aan- of verkoopdiensten (18%) en over spam- of phishingmails (10%).

Op meldpunt.belgie.be kunnen gedupeerden hun klacht eenvoudig indienen door een vragenlijst te doorlopen. Ze worden vervolgens automatisch doorverwezen naar de juiste instantie.

Regelmatig stroomt een klacht door naar meer dan één dienst. Sinds begin 2016 zijn namelijk al 67.083 dossiers geopend - méér dan het totale aantal klachten, dus - bij voornamelijk de Economische Inspectie (65%), de federale gerechtelijke politie (20%) en de Consumentenombudsdienst (10%).

Verdere uitbreiding

En het Meldpunt Massafraude breidt nog verder uit. Sinds kort kunnen burgers er ook terecht met klachten over fraude bij het online aankopen van geneesmiddelen. Ook beurswaakhond FSMA heeft zich aangesloten bij het platform en werkt aan een formulier om verschillende vormen van beleggingsfraude aan te geven, zoals oplichting door telefonisch fictieve aandelen te verkopen.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) werkt voorts aan een automatisch correctiesysteem voor mensen die de vragenlijst op de website verkeerd invullen en binnenkort start ook een proefproject met een 'chatbot' die automatisch antwoord kan geven op vragen.