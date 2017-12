104 keer toch cadeautjes gekregen 00u00 0

104 kinderen uit kansarme gezinnen hebben in Zottegem een kerst beleefd die ze nooit zullen vergeten. De 74-jarige Anny De Windt zamelt met haar vzw BeJeVa het hele jaar door spullen in voor tientallen gezinnen die het moeilijk hebben, maar deed nog een extraatje met kerst. "We starten met een middagmaal waarop alle kinderen verzot zijn: frietjes met balletjes in tomatensaus. Van elk hebben we maar liefst 35 kg. Het is middag, maar dit is voor vele kinderen hier hun eerste maaltijd", weet Anny. Daarna werd een vrachtwagen speelgoed uitgeladen en deelde de Kerstman cadeautjes uit. "Ik kan met geen woorden beschrijven hoe ik van al die tevreden gezichten geniet. Het is de zevende keer dat we dit feest organiseren en elke keer komen er meer kinderen. Dat wil vooral zeggen dat er almaar meer gezinnen zijn die het moeilijk hebben." (DCRB)

