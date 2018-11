102 wapens gestolen bij politie 10 november 2018

Tussen 2013 en 2017 zijn in de verschillende politiezones in ons land 102 wapens gestolen. Vuurwapens, maar bijvoorbeeld ook wapenstokken en pepperspray. Zo werden in het politiekantoor van de zone Midi - bevoegd in Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst - onder meer drie Glock-pistolen, twee kogelvrije vesten en een hoeveelheid traangas gestolen. Het is niet duidelijk of de gestolen politiewapens later ook gebruikt zijn bij een misdrijf. "Dat is zeer moeilijk vast te stellen", klinkt het bij de politie. "Slachtoffers weten doorgaans niet met welk wapen ze bedreigd zijn. Een verband leggen tussen de gestolen politiewapens en bepaalde misdrijven is dus moeilijk, tenzij het wapen op de plaats van het misdrijf gevonden zou worden." (IBO)

HLN