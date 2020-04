Exclusief voor abonnees 102-jarige Jeanne verslaat corona "Heb het amper gevoeld" 25 april 2020

00u00 0

Opbeurend nieuws uit het Kempische Zandhoven: een vrouw van 102 jaar is er genezen van corona. Jeanne Moons moest zelfs niet naar het ziekenhuis, maar herstelde gewoon op de quarantaine-afdeling in haar woonzorgcentrum. "Ik ben nog wat moe, maar veel last heb ik er niet van gehad", vertelt ze. Dat ze tot de risicogroep behoort, maakte haar geen spatje ongerust. "Ik had geen schrik. Ik heb een mooi leven gehad, en dood is dood. Wat niet wegneemt dat ik graag nog wat blijf leven, natuurlijk. Ik word hier goed verzorgd en krijg lekker eten." (KDC)