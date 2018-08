101 scholen geven les in vreemde taal 24 augustus 2018

Geschiedenis in het Duits, informatica in het Engels of wiskunde in het Frans: in 101 Vlaamse scholen krijgen leerlingen het voor de kiezen. In september starten 20 nieuwe scholen met het meertalig onderwijs, blijkt uit cijfers van minister Hilde Crevits (CD&V). Sinds de start van het project, in 2014, is het aantal deelnemende scholen al verviervoudigd. Vooral in West-Vlaanderen wordt er vlot een andere taal gesproken: 34 scholen doen mee aan het initiatief. Daarna volgen Oost-Vlaanderen (30) en Antwerpen (15). In Limburg (11), Vlaams-Brabant (9) en Brussel (2) is er minder enthousiasme. Het populairste vak om in een andere taal te geven, is geschiedenis. Uit onderzoek blijkt dat door les te volgen in een andere taal ook het zelfvertrouwen van de leerlingen stijgt.

