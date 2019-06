Exclusief voor abonnees 100ste goal onder Martínez JUBILEUMCIJFERS 11 juni 2019

Het is doelpuntenfiesta met Roberto Martínez. Tegen Kazachstan scoorde Mertens de honderdste treffer onder leiding van de Spanjaard - in 36 interlands. Geen enkele bondscoach bereikte die mijlpaal ooit sneller. Voor de oorlog had William Maxwell 45 matchen nodig, Marc Wilmots vijf meer. Het recordaantal goals staat wel nog steeds op naam van Guy Thys (156 stuks).

