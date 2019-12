Exclusief voor abonnees 100ste competitiematch voor Clement 07 december 2019

Mijlpaal vanavond voor Philippe Clement, die op Stayen voor de honderdste keer als hoofdtrainer op de bank zit in een competitiewedstrijd. De coach van Club verzamelde zijn wedstrijden voor Waasland-Beveren, Racing Genk en Club Brugge. Clement won 55 matchen, 20 keer ging hij onderuit - waarvan 8 keer met Waasland-Beveren. 'De Phille' doet het goed ten opzichte van de vorige negen kampioenentrainers na hun eerste 100 matchen, die veelal meteen bij een topclub aan de slag gingen. Clement staat qua puntenpercentage derde in die lijst. Frank Vercauteren, die met 73,33% van de punten in zijn eerste honderd wedstrijden, kan de beste cijfers voorleggen. Hij wordt gevolgd door Trond Sollied (69,33%). Clement is derde op de lijst met 63,64%. Daarna volgen Preud'homme (63%), Leko en Bölöni (57,33%), Broos (47,67%) Anthuenis (45,33%), Jacobs (44%) en Vanhaezebrouck (39%). (TTV/JSE)

