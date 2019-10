Exclusief voor abonnees 100ste Club - Standard 26 oktober 2019

Mijlpaal in het Jan Breydelstadion morgen, waar twee van 's lands grootste clubs voor de honderdste keer tegenover elkaar staan. In de roemrijke geschiedenis van Club Brugge en Standard was blauw-zwart 99 keer gastheer voor de Luikenaars, waarbij de Bruggelingen 53 keer aan het langste eind trokken. Club en Standard speelden 22 keer gelijk, terwijl de Rouches 24 keer met de punten gingen lopen. De twee onderlinge bekerfinales in 2007 en 2016, waarbij Club Brugge thuisploeg was in Brussel, werden eveneens in rekening gebracht. De grootste zeges? In 1912 stuurde Club de Rouches met het schaamrood op de wangen terug naar Luik: 8-0. Omgekeerd boekte Standard in 1980 dankzij een grote Simon Tahamata-show een ongelooflijke 1-7-zege. (TTV)

