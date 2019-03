100 uur werkstraf voor betoger mars tegen Marrakesh die VRT bedreigde 01 maart 2019

"Volgende week een verrassing voor de VRT... een bompakketje." Een man uit Mechelen die de openbare omroep bedreigde op Facebook is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Enkele uren nadat hij deelnam aan de mars tegen Marrakesh in december, keek hij in beschonken toestand naar 'Het journaal'. De man was niet gediend door de verslaggeving en maakte dat duidelijk op de Facebookpagina van 'VRT NWS'. Hij schreef in totaal drie berichten. Bij de openbare omroep mochten ze "een bommetje in hun studio" verwachten, en wat later vroeg hij zich in een post af waar de politie bleef. "Want ik vertrek binnen tien minuutjes naar de Reyerslaan." De VRT had intussen de politie verwittigd, die zich naar zijn woning repte. "Dat was inderdaad niet slim", gaf hij voor de rechter toe. Een andere betoger, die een verkeersbord naar de ordediensten had gegooid, kreeg 9 maanden cel.

