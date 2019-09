Exclusief voor abonnees 100 US Open-zeges, op 1 van Chris Evert 05 september 2019

Serena Williams is ook op deze US Open op recordkoers. Met haar 100ste wedstrijdzege in New York is ze pas de derde speelster in de historie die die magische kaap op één grandslamtoernooi rondt. Als ze de titel wint, overtroeft ze Chris Evert, die 101 zeges op de US Open telt. Ook dan blijft nog een grote uitdaging over: Martina Navratilova won op Wimbledon liefst 120 enkelwedstrijden en bezit zo het absolute record. (BF)

