100 Passagiers met koorts op vlucht naar New York 06 september 2018

Op de luchthaven JFK in New York is gisteren een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Emirates afgezonderd op het tarmac, nadat er een melding was binnengelopen dat 100 passagiers ziek waren geworden. Ze hadden last van hoge koorts en hoestbuien. Het toestel, met ruim 500 mensen aan boord, was afkomstig uit Dubai. Alle inzittenden werden door de gezondheidsdiensten gescreend, zegt Emirates. Uiteindelijk werden 'slechts' drie passagiers en zeven bemanningsleden naar het ziekenhuis gebracht. Negen anderen werden op de luchthaven extra gecontroleerd, maar mochten nadien hun reis voortzetten. Ook de overige inzittenden mochten vertrekken. Of de patiënten dezelfde ziekte hadden en of ze aan boord ziek geworden waren, was gisteravond nog niet duidelijk. Ook wat ze precies mankeerden, werd niet meegedeeld. Mogelijk ging het om griep, omdat een deel van de reizigers afkomstig was uit Mekka, waar een griepepidemie heerst. (LVB)

