100 op de snelweg

Maximum 100 km per uur op autowegen, misschien kunnen we er 10 km van maken of stilstaan. Dat is het meest veilige. Ik ben geen snelheidsfreak, maar de snelheidslimiet moet flexibel zijn naargelang de omstandigheden. Dat kan op bepaalde momenten 90 km zijn, met een max van 130 km per uur. Anderzijds is veiligheid op de autowegen complexer dan Vias laat uitschijnen. Met zulke voorstellen bewijst deze organisatie z'n wereldvreemdheid en overbodigheid.

Marnix Vanneste, Beernem

